Московский школьник едва не лишился зрения из-за попадания в лицо FPV-дрона

В Москве школьник едва не лишился зрения из-за попадания в лицо детского дрона

В Москве 12-летний школьник едва не лишился зрения из-за попадания в лицо детского FPV-дрона. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Мальчик попал в Детский клинический центр имени Рошаля несколько дней назад. У него оказалась повреждена роговица, а внутри глаза находилось инородное тело.

Учащийся поведал медикам, что травму получил во время игры с радиоуправляемым самолетом — беспилотник влетел ему прямо в глаз. В результате на роговице возникла рана, а в глазу остались частицы краски.

Ребенка прооперировали, кроме того, ему установили защитную линзу, предварительно удалив все частицы краски. Зрение школьнику удалось сохранить.

Юного москвича начали готовить к выписке, швы врачи намерены снять через полтора месяца.

Ранее стало известно, что в Калужской области 14-летняя девочка была ранена в результате атаки беспилотников.