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08:13, 17 июля 2025Россия

14-летняя россиянка получила ранение в результате атаки БПЛА

Калужский губернатор Шапша: 14-летняя девочка ранена в результате атаки БПЛА
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

14-летняя девочка получила легкое ранение в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Калужской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор российского региона Владислав Шапша.

Он отметил, что школьнице была оказана вся необходимая помощь. Шапша разъяснил, что дроны уничтожили в Сухиничском, Думиничском и Ульяновском районах. В Сухиничском районе БПЛА при падении попал в двухэтажный дом.

Жильцов пришлось временно эвакуировать, к месту происшествия прибыли оперативники. «Администрацией района будет оказана помощь в проведении ремонта», — заверил калужский губернатор.

До этого губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал, что один человек пострадал во время ударов беспилотников. Кроме того, при падении обломков дрона незначительно был поврежден гражданский объект.

ЖЗЛ
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