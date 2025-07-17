14-летняя россиянка получила ранение в результате атаки БПЛА

Калужский губернатор Шапша: 14-летняя девочка ранена в результате атаки БПЛА

14-летняя девочка получила легкое ранение в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Калужской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор российского региона Владислав Шапша.

Он отметил, что школьнице была оказана вся необходимая помощь. Шапша разъяснил, что дроны уничтожили в Сухиничском, Думиничском и Ульяновском районах. В Сухиничском районе БПЛА при падении попал в двухэтажный дом.

Жильцов пришлось временно эвакуировать, к месту происшествия прибыли оперативники. «Администрацией района будет оказана помощь в проведении ремонта», — заверил калужский губернатор.

До этого губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал, что один человек пострадал во время ударов беспилотников. Кроме того, при падении обломков дрона незначительно был поврежден гражданский объект.