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07:16, 17 июля 2025Россия

Над российским регионом уничтожили 14 беспилотников ВСУ

Губернатор Анохин: Над Смоленской областью уничтожили 14 БПЛА, пострадал человек
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Над Смоленской областью за ночь и утро уничтожили 14 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате происшествия пострадал один человек. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор российского региона Василий Анохин.

Он пояснил, что пострадавшему была оказана вся необходимая помощь, его жизнь вне опасности. При падении обломков дрона незначительно пострадал гражданский объект, отметил смоленский губернатор.

Анохин подчеркнул, что экстренные службы уже начали устранять последствия атаки беспилотников. Он призвал граждан при обнаружении обломков летательных устройств, не подходить к ним.

Ранее стало известно, что три украинских дрона удалось сбить над Смоленской областью. Тогда сведений о пострадавших не поступало.

До этого беспилотник упал и взорвался на территории Смоленской области.

ЖЗЛ
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