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08:51, 28 февраля 2025Россия

Беспилотник упал и взорвался в российском регионе

Смоленский губернатор Анохин: Дрон ВСУ упал и взорвался, никто не пострадал
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

В Смоленской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал и взорвался. Об этом сообщил губернатор российского региона Василий Анохин в Telegram-канале.

«По предварительной информации, в результате падения летательного аппарата произошел взрыв, пострадавших и разрушений нет. На месте работают следственно-оперативные службы», — сообщил губернатор.

Он уточнил, что беспилотник подавили в Вяземском районе региона силами радиоэлектронной борьбы. Анохин обратился к жителям с просьбой не приближаться к обломкам беспилотников и сообщать об их местоположении сотрудникам экстренных служб.

В ночь на пятницу, 28 февраля, ВСУ выпустили по России 22 беспилотника, которые уничтожили над пятью регионами, сообщило Минобороны. Восемь дронов уничтожили над территорией Орловской области, семь БПЛА — над территорией Курской области, четыре — над Брянской областью.

ЖЗЛ
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