Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:05, 17 июля 2025Экономика

Российских производителей молочной продукции обложат штрафами

«Ъ»: Госдума собралась ужесточить наказание за фальсификацию молочной продукции
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

К осени профильные министерства и ведомства должны будут направить в Госдуму свои предложения по ужесточению ответственности для производителей за фальсификацию молочной продукции и введение потребителей в заблуждение. Об этом со ссылкой на протокол совещания у первого зампреда нижней палаты парламента Алексея Гордеева пишет «Коммерсантъ».

Среди обсуждаемых мер воздействия были оборотные штрафы для компаний и уничтожение продукции за счет его владельца. Депутаты ждут инициатив от Минсельхоза, Минпромторга и Роспотребнадзора.

Под фальсифицированной продукцией подразумевается та, что не соответствует заявленным характеристикам. Зампред ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов объяснил, что чаще всего имеется в виду использование растительных жиров вместо молочных, что позволяет производителям значительно снизить расходы на производство. По его словам, само наличие пальмового масла при указании его на этикетке не делает продукт фальсификатом, так как производитель не скрывает состав.

Долю продукции с нарушениями в прошлом году он оценил в пять процентов. Однако гендиректор «Союзмолока» Артем Белов утверждает, что в последние пару лет фальсифицированной продукции становится больше. Хуже всего дела обстоят в общепите и госзаказе, поскольку там покупатели при выборе поставщика в первую очередь смотрят на самые низкие цены.

Материалы по теме:
Индексация пенсий в 2025 году: кому повысят выплаты
Индексация пенсий в 2025 году:кому повысят выплаты
24 июня 2025
«Пусть сами решают — копить деньги или рожать детей» В России все чаще предлагают отменить пенсии. Почему это безумие?
«Пусть сами решают — копить деньги или рожать детей»В России все чаще предлагают отменить пенсии. Почему это безумие?
23 июня 2025

Леонов заметил, что текущая ситуация создает риски для добросовестных производителей, ведь конкурировать с фальсификатом по цене сложно. Гендиректор юрфирмы Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш объяснила, что чаще всего проблема наблюдается в продуктах с высокой добавленной стоимостью — это сыры, сливочное масло, творог и сметана.

В феврале координатор гражданского проекта «За честные продукты» Александр Бражко рассказал, что производство фальсифицированного сливочного масла вышло на уровень крупных заводов. Их продукция имеет все необходимые маркировки и проходит через государственные системы, а чаще всего покупают ее государственные учреждения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия проигнорировала ультиматум Трампа. Чем угрожал американский президент в случае новых ударов по территории Украины?

    Ветеран «Вагнера» заявил об отношении к бойцам СВО на гражданке как к людям второго сорта

    Медведев разъяснил процесс «дебандеризации» Украины

    В НАТО высказались о переброске Patriot на Украину

    Назван способ составить идеальный рацион для похудения

    Раскрыта главная причина изменения позиции Трампа по Украине

    Крыло российского самолета повредили лестницей

    58-летняя Сальма Хайек в бикини попала на обложку журнала

    Армия России взяла село Дегтярное в Харьковской области

    Россиянин готовил взрыв на энергообъекте и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости