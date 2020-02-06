Опубликованы фото единственной красавицы в семье Кардашьян в винтажном бикини

Американская супермодель Кендалл Дженнер, которую телеведущий Пирс Морган назвал единственной красивой женщиной в семье Кардашьян, попозировала перед камерой в бикини. Фотографии, снятые папарацци, публикует издание Daily Mail.

На кадрах 24-летняя Дженнер стоит на фоне пальм в темно-синем купальнике, выполненном в винтажном стиле, и держит в руках шланг с водой. Ее образ дополнен золотыми серьгами-конго и черными короткими сандалиями-гладиаторами.

Фото опубликовано @bollyhollywood1

Отмечается, что фотосессия проходила в Майами, штат Флорида, США, на заднем дворе дома. Как предполагает источник, кадры могли сниматься для следующего эпизода реалити-шоу «Семейство Кардашьян».

В октябре 2019 года Кендалл Дженнер снялась в рекламе нижнего белья американского бренда Calvin Klein. На снимке Дженнер лежала на диване напротив зеркальных дверей гардероба. 23-летняя модель была одета в нижнее белье Calvin Klein из коллекции CK50, посвященной 50-летнему юбилею бренда.

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