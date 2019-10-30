«Единственная красавица в семье Кардашьян» вышла на улицу без нижнего белья

Американская супермодель Кендалл Дженнер вышла на улицы Лос-Анджелеса без нижнего белья. Фотографии папарацци публикует Daily Mail.

Как сообщает издание, во вторник, 29 октября, 23-летняя Дженнер отправилась на встречу со своим другом рэпером Тако в откровенной одежде. На ней были серые джинсы и белый лонгслив, который она надела на голое тело. Свой наряд модель дополнила массивными ботинками на плоской подошве и солнечными очками.

Фото опубликовано @kjenner.bhadidnews

Это не первый раз, когда топ-модель отказывается от бюстгальтера. В сентябре ее заметили в Беверли-Хиллз в коротких джинсовых шортах с высокой талией, белом топе, через который просвечивала грудь, оверсайз-рубашке и коричневых сандалиях Birkenstock.

В феврале 2018 года британский телеведущий Пирс Морган заявил в программе Good Morning Britain, что единственная привлекательная женщина в семействе Кардашьян — это модель Кендалл Дженнер. То же утверждение он повторил в минувшем марте. «Я не грублю, но единственная привлекательная девушка в семье — это Кендалл, а остальные… Ни одна из них не привлекательна!» — сказал ведущий.

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