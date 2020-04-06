«Единственная красавица Кардашьян» сфотографировала себя в трусах на самоизоляции

Американская супермодель Кендалл Дженнер, которую телеведущий Пирс Морган назвал единственной красавицей в семье Кардашьян, сделала откровенные кадры во время самоизоляции. Серией снимков знаменитость поделилась в своем Instagram-аккаунте.

24-летняя Дженнер сфотографировала себя на веб-камеру своего ноутбука в атласных трусах нефритового оттенка и серой майке. При этом на лицо фотомодели нанесена маска зеленого цвета, а в руках она держит игровую приставку.

«А как насчет вас?» — спросила у подписчиков Дженнер. Ее публикация набрала больше четырех миллионов лайков и десятки тысяч комментариев.

В марте Кендалл Дженнер дала отпор фанатам, обругавшим ее за нарушение карантина. Поклонники раскритиковали ее после публикации фото, на котором запечатлена ее машина. Они посчитали, что Дженнер покинула дом во время изоляции. Однако она ответила, что никуда не выходит и серьезно относится к карантину.

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