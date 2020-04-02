Украинский фотограф поснимала «единственную красавицу в семье Кардашьян» в бикини

Украинская фотохудожница Саша Самсонова сняла американскую супермодель Кендалл Дженнер в купальнике для рекламной кампании модного бренда сестер Дженнер Kendall + Kylie. Серия снимков появилась в Instagram-аккаунте Самсоновой.

На размещенных фото 24-летняя знаменитость, которую телеведущий Пирс Морган назвал единственной красавицей в семье Кардашьян, запечатлена в полный рост на фоне пальм в белом бикини и широкополой плетеной шляпе бренда Gladys Tamez Millinery. Стоимость головного убора на сайте марки составляет 680 долларов (более 53 тысяч рублей).

Стилистом съемки выступила Дани Мишель (Dani Michelle), а визажистом — Мери Филипс (Mary Phillips). Подписчики фотографа восхитились внешним видом героини кадров в комментариях под публикацией. «Прекрасная работа!», «Очень красиво», «Откуда у нее растут ноги??», «Завораживает» — написали они.

В сентябре 2019 года Саша Самсонова уже фотографировала обнаженную Кендалл Дженнер в рамках рекламной кампании бренда одежды Kendall + Kylie. На черно-белом снимке модель позировала топлес в белых джинсах сидя на пледе в окружении деревьев и прикрывая грудь рукой.

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