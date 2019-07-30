Кендалл и Кайли Дженнер снялись топлес ради джинсов

Супермодель Кендалл Дженнер и ее сестра, самая молодая миллиардерша в мире Кайли, снялись топлес для рекламы собственного бренда джинсов Kendall + Kylie. Фото было опубликовано в Instagram-аккаунте марки.

Таким образом девушки анонсировали старт продаж продукции Kendall + Kylie в универмагах Macy’s.

На фото девушки сидят на полу в белых джинсах. Кендалл прикрывает грудь руками, а Кайли — шляпой.

«Две самые красивые девушки в мире на одном фото», — написал один из поклонников сестер Дженнер. «Это идеальная фотография», — прокомментировал другой. «Лайк, если считаешь, что это горячо», — высказал свое мнение третий.

5 марта издание Forbes назвало 21-летнюю Кайли Дженнер самой молодой в мире миллиардершей, заработавшей свое состояние самостоятельно. Девушка открыла собственный бренд косметических средств Kylie Cosmetics в 2016 году и к настоящему времени заработала один миллиард долларов. Таким образом она опередила создателя соцсети Facebook Марка Цукерберга, который заработал свой первый миллиард в 23 года.

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