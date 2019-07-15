Обнаженное фото самой молодой миллиардерши в мире смутило фанатов

Самая молодая миллиардерша в мире и основательница одноименного косметического бренда Кайли Дженнер выложила снимок, на котором она запечатлена полностью обнаженной. Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте в воскресенье, 14 июля.

На фото 21-летняя Дженнер сидит на бортике бассейна в соломенной шляпе с полями, заслоняющими ее лицо, и прикрывает грудь рукой. «Режим отпуска», — подписала публикацию предпринимательница.

Не все подписчики одобрили откровенный снимок. «И какой пример ты подаешь своей дочери. Я тебя люблю, Кайли, но это неправильно. Однако это твоя жизнь», — негодовала одна из них. «Разве ты не молодая мама? Лучше бы ты ухаживала за своим ребенком», — советовала другая. «Шляпа какая-то», — съязвила русскоязычная комментаторша. «Просто оденься и дальше наслаждайся отдыхом», — попросил еще один подписчик.

В настоящий момент указанный пост собрал около десяти миллионов лайков.

В июне поклонники не узнали Кайли Дженнер и ее старшую сестру Хлои Кардашьян на рекламной фотографии, посвященной выходу их новой косметической продукции. В кампании сестры позируют в белом нижнем белье с окрашенными волосами на розовом фоне. По мнению многих фанатов, обе девушки изменились до неузнаваемости из-за чрезмерной ретуши снимка в фоторедакторе.

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