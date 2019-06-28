Самая молодая миллиардерша в мире показала себя в младенчестве

Самая молодая в мире миллиардерша Кайли Дженнер поделилась с поклонниками архивной фотографией со старшей сестрой Хлои Кардашьян в честь 35-го дня рождения последней. Публикацию она разместила в своем Instagram-аккаунте 27 июня.

На снимке подросток Хлои спит на клетчатых подушках с новорожденной Кайли на груди. «Хлои, ни время, ни расстояние не смогут разрушить нашу связь. Мне так повезло иметь такую сестру, как ты. Спасибо тебе за любовь, помощь и веселье, которые ты давала мне на протяжении многих лет. Моя жизнь не была бы такой, какая она есть, без тебя», — написала 21-летняя Дженнер под фотографией и поздравила сестру с праздником.

Хлои Кардашьян ответила сестре в комментариях под снимком. Она поблагодарила Кайли и заявила, что их семья — огромная составляющая ее счастья.

Через 15 часов после публикации фотография собрала около пяти миллионов лайков.

Ранее в июне поклонники не узнали Кайли Дженнер и Хлои Кардашьян на рекламной фотографии, посвященной выходу их новой косметической продукции. На появившемся в Instagram снимке сестры позируют в белом нижнем белье с окрашенными волосами на розовом фоне. По мнению многих поклонников, обе девушки изменились до неузнаваемости из-за чрезмерной ретуши снимка в фоторедакторе.

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