Самую молодую миллиардершу в мире раскритиковали за эксперименты с фигурой

Самую молодую миллиардершу в мире — предпринимательницу Кайли Дженнер — уличили в коррекции фигуры с помощью пластических хирургов, а также применении фотошопа на фотографиях в соцсетях. Разоблачающие коллажи, на которых нынешние пропорции Дженнер сравниваются с ее телом на старых снимках, опубликовали в Instagram-аккаунте fakegirlsfvckya.

На первом коллаже, подписанном «до и после», заметно, что «новая» талия предпринимательницы стройнее прежней, а ягодицы — значительно крупнее. На втором — «Instagram и реальность» — демонстрируется, как Дженнер выровняла контуры тела и увеличила грудь в фотошопе.

Подписчкики fakegirlsfvckya высказали свое неодобрение. «Она была плоской, а теперь у нее ягодицы, будто она в подгузниках. Это своем не круто», — написала одна из них. «Она редактирует свою талию и ягодицы. Не может быть каждая ее фотография такой удачной и идеальной», — заметила другая комментаторша. «Печально видеть, что они не уверены в себе и уродуют свое тело хирургией и имплантами. Кайли выглядела бы лучше, если бы занималась спортом», — сетовала третья.

Это не первый раз, когда Дженнер критикуют за ретушь снимков в соцсетях. В ноябре 2018 года в этом же аккаунте появился ролик, на котором видно, что раньше лицо девушки выглядело круглее, глаза меньше, а нос значительно больше того, что появляется на отредактированных фото в настоящее время.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!