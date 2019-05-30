Основательный фотошоп на теле и лице Ким Кардашьян встревожил фанатов

fakegirlsfvckya / Instagram

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян отретушировала свое лицо и тело на фотографии в Instagram. На это обратили внимание администраторы закрытого аккаунта @fakegirlsfvckya, который разоблачает фотошоп знаменитостей.

В среду, 30 мая, знаменитость опубликовала снимок с прогулки с мужем Канье Уэстом, на котором телезвезда стоит впереди супруга в обтягивающем комбинезоне из черной атласной ткани.

На следующий день в @fakegirlsfvckya появилось видео, сравнивающее оригинальный снимок и выложенную Кардашьян фотографию. Как видно из коллажа, знаменитость затемнила кожу на лице и руках, уменьшила ребра и сузила овал лица.

Фанаты обрушили шквал негативных комментариев на телезвезду. «Должно быть, она самая неуверенная в себе женщина в мире! Ким, в оригинальном фото нет вообще ничего плохого», — написала одна поклонница. «Оригинальный снимок явно лучше», — возмутилась другая подписчица. «Я так понимаю, что ей не нравится даже ее ребра», — удивился третий комментатор. «Ну, хотя бы Канье не отфотошопила», — съязвила еще одна пользовательница.

Ким Кардашьян попадается на использовании фотошопа в своих публикациях уже не первый раз. Например, 30 января она выложила фото в короткой болоньевой куртке, облегающих черных лосинах и белых ботильонах на каблуках. На следующий день аккаунт @fakegirlsfvckya представил доказательство того, что звезда уменьшила свой живот на этом снимке.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!