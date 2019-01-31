Ким Кардашьян уменьшила живот в фотошопе и попалась

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян уменьшила себе живот для очередного Instagram-поста. На это обратили внимание администраторы аккаунта @fakegirlsfvckya, который разоблачает фотошоп знаменитостей.

В среду, 30 января, телезвезда выложила фото в короткой болоневой куртке, облегающих черных лосинах и белых ботильонах на каблуках.

На следующий день у @fakegirlsfvckya появился коллаж из указанного отфотошопленного снимка и его оригинала. Кроме того, в том же аккаунте опубликовали видео «до и после», на котором видны внесенные изменения.

Поклонники бросились критиковать Кардашьян за «ненужную» ретушь.

«Оригинал выглядит намного лучше», — заметили одни.

«Это ее самый бессмысленный фотошоп», — недоумевали вторые.

«Она похожа на восковой манекен на обоих кадрах», — высказались третьи.

В декабре 2018 года сестра Ким Кардашьян Кортни тоже использовала фотошоп, чтобы казаться стройнее, и навлекла гнев поклонников. В @fakegirlsfvckya выложили два снимка: на одном из них была отретушированная фигура телезвезды в облегающем платье, а на втором — тот же снимок без фотошопа.

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