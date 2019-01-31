Ценности
 
Последние новости
Появились подробности таинственного рейса из Москвы в Венесуэлу
Назарбаев повторил трюк Ельцина
Замечено ускоренное разрушение самого опасного в мире ледника
Суд оштрафовал недовольного низкой зарплатой россиянина
ЦБ рассказал о новой угрозе россиянам при посещении банков
Обнаружена еще одна крупнейшая в истории база ворованных данных
Раскрыты подробности о квартире главы «Газпрома» за миллиард
США и ЕС задумались о санкциях против России за инцидент в Керченском проливе
В США воспели храбрость скрывающегося от «русских головорезов» Родченкова
В Москве появится «турбоперекресток» 
Новости партнеров

Ким Кардашьян уменьшила живот в фотошопе и попалась

Перейти в «Мою Ленту»
Ким Кардашьян

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян уменьшила себе живот для очередного Instagram-поста. На это обратили внимание администраторы аккаунта @fakegirlsfvckya, который разоблачает фотошоп знаменитостей.

В среду, 30 января, телезвезда выложила фото в короткой болоневой куртке, облегающих черных лосинах и белых ботильонах на каблуках.

На следующий день у @fakegirlsfvckya появился коллаж из указанного отфотошопленного снимка и его оригинала. Кроме того, в том же аккаунте опубликовали видео «до и после», на котором видны внесенные изменения.

Поклонники бросились критиковать Кардашьян за «ненужную» ретушь.

«Оригинал выглядит намного лучше», — заметили одни.

«Это ее самый бессмысленный фотошоп», — недоумевали вторые.

«Она похожа на восковой манекен на обоих кадрах», — высказались третьи.

В декабре 2018 года сестра Ким Кардашьян Кортни тоже использовала фотошоп, чтобы казаться стройнее, и навлекла гнев поклонников. В @fakegirlsfvckya выложили два снимка: на одном из них была отретушированная фигура телезвезды в облегающем платье, а на втором — тот же снимок без фотошопа.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ким Кардашьян отфотошопила лицо и стала посмешищем
На семейном фото у Кардашьян недосчитались ног
Кардашьян пыталась казаться худой и опозорилась
Ценности
Ценности00:0429 января

Кошерная роскошь

Миллиарды шекелей, продажа органов и коррупция. Скандальная жизнь раввинов США и Израиля
12:42Сегодня

Священнослужитель разозлился из-за трусов с лицом божества

16:4229 января

В Москве откроют крупнейший в Европе парфюмерный магазин

21:5230 января

Мадонна пожаловалась на нищету и показала самодельное выпускное платье

Ценности00:0823 января

Плохие девчонки

Эти женские банды терроризировали улицы Японии. Теперь им посвящают кино и аниме
16:3226 января

Владелец Gucci накопил долгов на 1,4 миллиарда евро

14:57Сегодня

Модель-бисексуалка разделась в рекламе вместе с чернокожим

17:0630 января

Россияне вырезали накрашенного парня из рекламы и опозорились

Ценности00:0428 января

«Если хотят, могут и стриптизеров позвать»

Женщины Ближнего Востока нашли место, где могут безнаказанно уходить в отрыв
18:2725 января

Louis Vuitton представил беспроводные наушники

10:57Сегодня

Ариана Гранде набила татуировку с нелепой ошибкой и придумала оправдание

13:1830 января

Чиновники в «шанель-манель» разозлили Назарбаева

Россия
«У людей где-то глубоко сидит страх»
Немец приехал в Россию, ужаснулся и начал ее спасать. Удивительно, но у него получается
Дорога жизни
Она спасла от смерти сотни тысяч людей в блокадном Ленинграде
«Яйца ущемляют ваши права»
Россиян годами обманывают в магазинах, чтобы остановить рост цен на продукты
«Не помогает даже стройное тело»
Россиянки пытаются изменить себя. Но новая внешность не приносит им счастья
Арестованной активистке позволили увидеть дочь незадолго до смерти
Суд оштрафовал недовольного низкой зарплатой россиянина
В Совфеде не исключили новых арестов сенаторов
Все материалы
Мир
Черные и забитые
Расизм, нацисты и бандитский разгул: как живут американские тюрьмы
США и ЕС задумались о санкциях против России за инцидент в Керченском проливе
Появились подробности таинственного рейса из Москвы в Венесуэлу
Стало известно о массовой смерти детей беженцев в Сирии
Объяснено желание Польши заиметь больше американских военных
Демоны Венесуэлы
Они обещали защищать людей от беспредела властей. А теперь бьют их, чтобы те любили Мадуро
«Это слишком ужасно, чтобы описывать»
Они пережили холокост. Спустя 70 лет им есть, что рассказать
Все материалы
Бывший СССР
Поросячья угроза
В Грузии вспышка свиного гриппа. В аптеках заканчиваются лекарства, но туристам все равно
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Шариат в движении
Они боролись с узбекскими властями и спецназом США. Их цель — исламское государство
Лукашенко пожаловался на информационные атаки на Белоруссию
Назарбаев повторил трюк Ельцина
В украинской президентской гонке появился новый лидер
Оставшийся без паспорта ДНР основатель ДНР разозлился на власти ДНР
Все материалы
Экономика
Рано повзрослели
В США и Китае все больше молодых миллионеров. Будет ли такое в России?
Раскрыты подробности о квартире главы «Газпрома» за миллиард
ЦБ рассказал о новой угрозе россиянам при посещении банков
Россияне разлюбили пиво
В Китае появится новый город будущего
Экономика Германии дала сбой
Стали известны подробности противостояния Сбербанка с ЦБ
Все материалы
Силовые структуры
Рауф Арашуков«Был всесилен и всевластен, делал, что хотел»
Сенатора с Кавказа обвиняют в убийствах и бандитизме. Его отец мог похитить миллиарды
Сенатора с Кавказа задержали на заседании
Его обвиняют в убийствах и призывах к свержению власти
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Посетитель принес гранату в столичный гей-клуб
Следователи показали роскошные интерьеры жилья сенатора Арашукова
Российский мэр попал на видео в момент получения взятки
Массовые хищения газа выявлены в Дагестане
Все материалы
Наука и техника
Хлопнули дверью
США покидают ракетный договор. В ответ Россия воскрешает оружие СССР
На прогиб
Xiaomi, Samsung, Motorola и даже Apple. Кто и зачем пытается сделать гнущийся телефон
Жертвы блокады Ленинграда, 1943 год «Мы никогда не узнаем истинное число жертв»
Почему советская власть пыталась забыть о блокаде Ленинграда
В США назвали «убийцу» СССР
Раскрыты последствия Армагеддона для Москвы
Россия нашла у США запрещенную «суперпушку»
Запуск OneWeb отложат из-за аномалии «Союза»
Все материалы
Спорт
Без царя во главе
«Монако» опустился на самое дно. Кто спасет клуб Головина?
Канадский хореограф Медведевой назвала учениц Тутберидзе «одноразовыми»
Жена украинского футболиста-дебошира рассказала о восьми годах избиений
Заявивший о «хрустальной бороде» Емельяненко боец UFC объяснился
Пойманного на допинге во время Олимпиады-2018 японца отказались наказывать
Малкин подрался с соперником и повалил его на лед в матче НХЛ
Хуже нокаута
Он был последним, кто победил Мэйуэзера. Но это не принесло ему ни денег, ни славы
Все материалы
Культура
Бог не умер, он в депрессии
Секс-зависимость, супергерои-инвалиды и ангелы-лузеры — главные сериалы месяца
За наши и ваши грехи
Финский фотограф гонялся за птицами по всему миру ради мрачных снимков
Страна силовиков, оков и кабаков
Озлобленные рэперы, психи с Урала и раздетая Луна — главная музыка месяца
Обвиненный в педофилии режиссер «Богемской рапсодии» получит миллионы долларов
Миссандея из «Игры престолов» пообещала торжество справедливости в финале шоу
Дрейк оставил 20 тысяч долларов чаевых двум сотрудницам «Макдоналдса»
Названы самые ожидаемые блокбастеры года
Все материалы
Интернет и СМИ
«Для молодых мы — пожилые лузеры»
Они сделали все, чтобы юмор в России был смешным. И все это время оставались в тени
Другая жизнь
Успешные журналисты отказываются от славы и денег. И становятся только счастливее
Борьба без конца
Он увидел, что делает с людьми война. И показал ее самое страшное лицо
Обнаружен способ взломать смартфон по номеру телефона
Гуру «Битвы экстрасенсов» обокрали лжепродавцы картошки
Галкин объяснился за издевательские пародии на Ахеджакову
Список важных вещей для потерявшей память бабушки растрогал интернет
Все материалы
Ценности
Кошерная роскошь
Миллиарды шекелей, продажа органов и коррупция. Скандальная жизнь раввинов США и Израиля
Плохие девчонки
Эти женские банды терроризировали улицы Японии. Теперь им посвящают кино и аниме
«Если хотят, могут и стриптизеров позвать»
Женщины Ближнего Востока нашли место, где могут безнаказанно уходить в отрыв
Священнослужитель разозлился из-за трусов с лицом божества
Ким Кардашьян уменьшила живот в фотошопе и попалась
Мадонна пожаловалась на нищету и показала самодельное выпускное платье
Модель-бисексуалка разделась в рекламе вместе с чернокожим
Все материалы
Путешествия
Загнивающий мир
Он заснял самые необычные кладбища заброшенной техники России и мира
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Вечерняя стрельба — обыденное явление»
Мясо, вино и бандитские разборки. Чего ждать в Бразилии и Аргентине
Туристка отсидела в египетской тюрьме и поделилась впечатлениями
Российские туристы предпочли выгоду комфорту
В самолет с россиянами ударила молния
Полюбившие секс на пляже туристы испортили остров
Все материалы
Из жизни
«Некоторые сходят с ума»
Матери калечат маленьких девочек из-за внимания мужчин. Их клеймят и заставляют толстеть
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
«В американках удивительное — любовь к своим формам»
История россиянки о жизни в США
Мать-одиночка ушла в эскорт и расплатилась за долги
Старик десять лет просидел у дороги в ожидании бросившей его дочери
Спящая мать чуть не задушила ребенка волосами
Преступник умер во время ограбления
Все материалы
Точка доступа
Насколько крутым оказался премиальный «кореец» — итоги длительного теста Genesis G70
У вас что-то горит!
Как заработать на редком Porsche, а потом потерять его в горящей фуре русских дальнобойщиков
«Бэха Семерка»
Как росли ноздри BMW седьмой серии — эволюция флагманского седана баварской марки
Очень широкие и очень горячие хэтчбеки
Легендарные раллийные кит-кары девяностых, которые могли опередить машину WRC
Началось производство нового седана Toyota Corolla для России
Первым покупателем самой дорогой «Лады» стал губернатор Самарской области
Volkswagen раскрыл внешность электрического багги
Все материалы
Дом
Спустились с небес
Россияне не хотят жить в высотках. Но застройщиков это не волнует
Звезда родилась
Китайцы построили самый большой аэропорт мира. Он прекрасен
Встать у порога
Откуда взять стартовый взнос по ипотеке и что делать, если его нет и не будет
Самую маленькую российскую квартиру нашли в Казани
Центробанк ограничил ипотеку
Эталонно плохие арендаторы ужаснули российскую семью
Оскандалившийся петербургский ЗАГС выставили на продажу
Все материалы