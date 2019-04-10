14 пальцев на руках сестры Кардашьян смутили фанатов

Неестественные руки на фото участницы реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Хлои Кардашьян смутили поклонников. Вызвавшая недоумение публикация появилась в Instagram во вторник, 9 апреля.

На снимке 34-летняя Кардашьян позирует в золотистом платье и объемном парике на праздновании 75-летия американской певицы Дайаны Росс. Внимание подписчиков привлек фотошоп на кистях рук телезвезды: они обнаружили, что у нее слишком много пальцев.

«Что творится с ее руками?» — удивлялись одни.

«Пожалуйста, увеличьте обе ее руки и скажите, что я не одна, кто заметил плохой фотошоп», — призывали другие.

«А никого не смущает, что у нее 14 пальцев?» — писали третьи.

«Не судите. Чем больше — тем веселее», — язвили четвертые.

Хлои Кардашьян не стала отвечать на комментарии.

Это не первый раз, когда на снимках сестер Кардашьян фанаты наблюдают нелепый фотошоп. В апреле они высмеяли сестер за обилие ретуши в рекламной кампании, посвященной новому сезону реалити-шоу «Семейство Кардашьян». В частности, их удивил лишний палец на ноге старшей сестры Кортни.

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