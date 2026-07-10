Политик Фергюсон: Слова Лаврова о переговорах демонстрируют глубокий раскол с Западом

Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о переговорах с Западом по Украине продемонстрировало глубину раскола между сторонами. Такое мнение выразил британский политик Джим Фергюсон в своем аккаунте социальной сети Х.

«Эти высказывания подчеркивают углубляющийся дипломатический раскол между Россией и Западом и вызывают новые вопросы о том, возможны ли в настоящее время конструктивные переговоры», — отметил политик.

Ранее Лавров заявил, что Россия больше не будет доверять заявлениям западных стран об их стремлении к переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

По словам дипломата, западные страны лишь имитируют стремление к разрешению украинского кризиса, выдвигая Москве различные ультиматумы.