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19:29, 10 июля 2026Мир

Заявление Лаврова о Западе озадачило британского политика

Политик Фергюсон: Слова Лаврова о переговорах демонстрируют глубокий раскол с Западом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о переговорах с Западом по Украине продемонстрировало глубину раскола между сторонами. Такое мнение выразил британский политик Джим Фергюсон в своем аккаунте социальной сети Х.

«Эти высказывания подчеркивают углубляющийся дипломатический раскол между Россией и Западом и вызывают новые вопросы о том, возможны ли в настоящее время конструктивные переговоры», — отметил политик.

Ранее Лавров заявил, что Россия больше не будет доверять заявлениям западных стран об их стремлении к переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

По словам дипломата, западные страны лишь имитируют стремление к разрешению украинского кризиса, выдвигая Москве различные ультиматумы.

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