В России снизилось потребление алкоголя

РИА Новости: Потребление алкоголя в июне снизилось в 80 российских регионах

В июне уровень потребления алкоголя снизился в 80 российских регионах, при этом наиболее заметное сокращение зафиксировано в Ненецком автономном округе, Пензенской и Кировской областях, подсчитало РИА Новости по данным статистики.

По итогам начала лета средний объем потребления алкоголя на душу населения за последние 12 месяцев снизился с 8,01 до 7,62 литра. Снижение зафиксировано в 80 регионах страны, тогда как рост отмечен лишь в пяти субъектах. При этом статистика по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям пока отсутствует.

Наиболее заметное сокращение потребления алкоголя зарегистрировано в Ненецком автономном округе — почти на 2,9 литра на человека. Более чем на два литра показатель также снизился в Пензенской, Кировской и Псковской областях, а также в Забайкальском крае.

Существенное снижение отмечено и в других регионах: в Пермском крае потребление уменьшилось почти на два литра на человека, в Ханты-Мансийском автономном округе — на 1,9 литра, в Кемеровской области — на 1,8 литра. В Чувашии, Архангельской и Тамбовской областях показатель сократился на 1,7 литра, а в Красноярском крае — на 1,65 литра.

Ранее сообщалось, что российский пивной рынок находится в состоянии стагнации из-за резкого падения потребления, что, в том числе, связано с опережающим — более 15 процентов за 2025 год — повышением цен на продукцию. Если в 2024 году потребление рекордно выросло, то в следующем — сократилось на 17 процентов, опустившись ниже отметки 60 литров на душу взрослого населения.