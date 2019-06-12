Самая молодая миллиардерша перестаралась с фотошопом и оказалась неузнанной

Поклонники не узнали самую молодую миллиардершу Кайли Дженнер и ее старшую сестру Хлои Кардашьян на рекламной фотографии, посвященной выходу их новой косметической продукции. Об этом сообщает Daily Mail.

На появившемся в Instagram снимке сестры позируют в белом нижнем белье с окрашенными волосами на розовом фоне. По мнению многих поклонников, обе девушки изменились до неузнаваемости из-за чрезмерной ретуши снимка в фоторедакторе.

«Я даже не поняла, что это Хлои и Кайли!» — призналась одна комментаторша в соцсети под фотографией. «Это должны быть Хлои и Кайли? Они и так красивые, им не нужно так сильно себя фотошопить», — высказалась другая. «Что случилось с вашими лицами? Они прямо исчезли… Как печально!» — негодовала третья пользовательница соцсети. «Отретушировали все, а шрам оставили. Аутентично», — съязвила четвертая, имея в виду шрам на левой ноге Кайли Дженнер.

Ранее в июне предпринимательницу Кайли Дженнер уличили в коррекции фигуры с помощью пластических хирургов, а также применении фотошопа на фотографиях в соцсетях. Нынешние пропорции Дженнер сравнили с ее телом на старых снимках и опубликовали разоблачающие коллажи в соцсетях. Так, на одном из них, подписанном «до и после», заметно, что «новая» талия предпринимательницы стройнее прежней, а ягодицы — значительно крупнее.

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