Опубликован снимок самой молодой миллиардерши в мире для Playboy

Самая молодая миллиардерша в мире, предпринимательница Кайли Дженнер, приняла участие в фотосессии для журнала Playboy. Эксклюзивная фотография со съемки была опубликована изданием Page Six.

На снимке Дженнер позирует в полупрозрачном платье телесного цвета и перчатках в тон, сидя на коленях и повернувшись полубоком к камере. На голове знаменитости — легендарные заячьи ушки золотого оттенка, которые являются символом журнала.

Автором съемки выступила украинская фото-художница Саша Самсонова.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер попала на обложку Playboy. Она позировала перед камерой в красном кружевном белье с украшением в виде логотипа Playboy на шее. Экземпляр печатного выпуска с Кайли Дженнер продавался на официальном сайте Playboy по цене 24,99 доллара (более 1,5 тысячи рублей). Весь тираж распродан.

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