Украинка сняла самую молодую миллиардершу в мире для обложки Playboy

Самая молодая миллиардерша в мире, предпринимательница Кайли Дженнер, попала на обложку журнала Playboy. Фотография первой страницы нового номера под названием The Pleasure Issue («Выпуск об удовольствии») опубликована в официальном Instagram-аккаунте издания.

На снимке, автором которого стала украинская фото-художница Саша Самсонова, запечатлен фрагмент тела Дженнер. Она позировала перед камерой в красном кружевном белье с украшением в виде логотипа Playboy на шее.

Фото опубликовано @playboy

Экземпляр печатного выпуска продается на сайте Playboy по цене 24,99 доллара (более 1,5 тысячи рублей). Весь тираж распродан.

Ранее в сентябре стало известно, что Кайли Дженнер снялась полностью обнаженной для журнала Playboy вместе со своим парнем, американским трэп-исполнителем Трэвисом Скоттом. Так, на одном из снимков голая Дженнер позирует в шляпе полубоком к камере в обнимку со Скоттом, который одет в джинсы. Большинство пользователей соцсетей не одобрили фотосессию. «Кайли, твоя аудитория — это 13-летние подростки. И ты учишь их раздеваться на камеру ради лайков?» — негодовала одна читательница.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!