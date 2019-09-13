Самая молодая миллиардерша примерила белье сестры и разозлила фанатов

Предпринимательница Кайли Дженнер опубликовала фото в белье марки Skims, основанной ее сестрой Ким Кардашьян, и вызвала неоднозначную реакцию поклонников. Снимок появился в ее Instgram -аккаунте.

На фото девушка позирует перед зеркалом в черном корректирующем комбинезоне. Некоторые ее подписчики возмутились, что она рекламирует бренд своей сестры. «Ваши поклонники преданны вам, и не хотят тратить деньги на то, что вы рекламируете», — высказалась одна из них. «Утягивающее хорошо смотрится только на ней, потому что ее фигура имеет форму песочных часов. Вряд ли оно будет также выглядеть на среднестатистической фигуре», — поразмышляла другая. «Вряд ли мы все будем выглядеть в нем так же, как ты», — согласилась третья.

Фото опубликовано @kyliejenner

Публикация Кайли Дженнер собрала более шести миллионов лайков.

В сентябре Кайли Дженнер сфотографировалась голой со своим парнем, американским трэп-исполнителем Трэвисом Скоттом для журнала Playboy.

В марте издание Forbes назвало Кайли Дженнер самой молодой в мире миллиардершей, заработавшей свое состояние самостоятельно. 21-летняя девушка открыла собственный бренд косметических средств Kylie Cosmetics еще в 2016 году и к настоящему времени заработала один миллиард долларов. Таким образом она опередила создателя соцсети Facebook Марка Цукерберга, который заработал свой первый миллиард в 23 года.

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