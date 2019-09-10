Самая молодая миллиардерша в мире сфотографировалась полностью голой

Самая молодая миллиардерша в мире, предпринимательница Кайли Дженнер сфотографировалась голой со своим парнем, американским трэп-исполнителем Трэвисом Скоттом, для журнала Playboy. Откровенная фотография появилась в Instagram-аккаунте знаменитости.

На снимке обнаженная Дженнер позирует в шляпе полубоком к камере в обнимку со Скоттом, который одет в джинсы. «Когда Хьюстон встречается с Лос-Анджелесом», — подписала публикацию Дженнер и отметила на фотографии Playboy.

Многие поклонники пришли в восторг от новой фотографии миллиардерши. «Не могу дождаться этой фотосессии. Playboy — легендарный журнал! А вы, ребята, потрясающе здесь выглядите», — восхищался один комментатор. «Это взорвет интернет!» — отметил другой фанат.

Однако большинство пользователей не одобрили контент. «Кайли, твоя аудитория — это 13-летние подростки. И ты учишь их раздеваться на камеру ради лайков?» — негодовала читательница. «Я испытала дискомфорт, когда увидела это», — поделилась другая девушка. «Не представляю, чтобы моя жена позировала голой перед огромной аудиторией ради популярности», — возмутился еще один мужчина.

За час публикация Кайли Дженнер набрала больше пяти миллионов лайков.

Ранее в июле супермодель Кендалл Дженнер и ее сестра, самая молодая миллиардерша в мире Кайли, снялись топлес для рекламы собственного бренда джинсов Kendall + Kylie. Таким образом девушки анонсировали старт продаж продукции Kendall + Kylie в универмагах Macy’s.

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