Самую молодую миллиардершу заподозрили в увеличении ягодиц

Самую молодую миллиардершу в истории Кайли Дженнер заподозрили в увеличении ягодиц. Она выложила в своем Instagram-аккаунте фото, на котором лежит на животе в купальнике. Размеры ее ягодиц смутили подписчиков.

«Не подумайте, что я критикую, но она что — вставила себе импланты в задницу или что-то в таком роде? Я не помню, чтобы ее задница была такой же большой, как у Ким. Она всегда выглядела такой худенькой!» — удивилась одна из поклонниц Дженнер. «Верхняя половина — Дженнер, нижняя — доктор», — написал другой подписчик.

«Попка должна быть по крайней мере реальной, я имею в виду соответствовать естественным стандартам человеческого тела», — раскритиковал внешний вид девушки еще один поклонник. «Пожалуйста, прекрати делать операции. Ты выглядишь так, будто у тебя полный подгузник!» — согласился с ним другой.

Однако были и те, кто похвалил внешний вид Дженнер. «Ничего не могу с собой поделать, я завидую. Она идеальна», — написал один из фанатов предпринимательницы.

Ранее Кайли Дженнер уличили в преждевременном старении. Предпринимательница опубликовала в соцсетях фотографии, сделанные в день своего 22-летия в итальянском городе Портофино. Ее поклонники заметили, что она выглядит старше своих лет.

5 марта издание Forbes назвало Кайли Дженнер самой молодой в мире миллиардершей, самостоятельно заработавшей состояние. Девушка открыла собственный бренд косметических средств Kylie Cosmetics в 2016 году и к настоящему времени заработала один миллиард долларов. Таким образом она опередила создателя соцсети Facebook Марка Цукерберга, который заработал свой первый миллиард в 23 года.

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