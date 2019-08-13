Очки самой молодой миллиардерши развеселили пользователей сети

Самая молодая в мире миллиардерша, предпринимательница Кайли Дженнер выложила в своем Instagram-аккаунте фото в солнцезащитных очках, закрывающих большую часть лица, и была высмеяна в сети.

«Лето 2019», — подписала она фотографию. Часть пользователей восхитились красотой Дженнер, но большинство раскритиковали ее за неудачный выбор очков.

«Это может быть и от Dior, но что это вообще за ***** (ерунда)? Ахахах!», — написал один из фанатов Дженнер. «Мне жаль, но это выглядит так глупо. Ее лицо — мечта, которую не нужно прятать за этим!», — прокомментировала фото друга подписчица. «Выглядит как чертов WALL-E!», — возмутился третий пользователь. «Очки, которые мы заслужили», — резюмировал четвертый.

Ранее в августе отец Кендалл и Кайли Дженнер, который сменил пол и стал женщиной по имени Кейтлин Дженнер, перепутал дочерей, поздравляя младшую с днем рождения.

5 марта издание Forbes назвало Кайли Дженнер самой молодой в мире миллиардершей, заработавшей свое состояние самостоятельно. Девушка открыла собственный бренд косметических средств Kylie Cosmetics в 2016 году и к настоящему времени заработала один миллиард долларов. Таким образом, она опередила создателя соцсети Facebook Марка Цукерберга, который заработал свой первый миллиард в 23 года.

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