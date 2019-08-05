Самая молодая миллиардерша арендовала яхту за 1,2 миллиона долларов в неделю

Самая молодая в мире миллиардерша, предпринимательница Кайли Дженнер арендовала суперъяхту Tranquility («Спокойствие») за 1,2 миллиона долларов в неделю для того, чтобы отпраздновать свой 22-й день рождения. Об этом сообщает TMZ.

Длина судна стоимостью 250 миллионов долларов превышает 90 метров. На его борту находятся десять кают, сауна, вертолетная площадка, салон красоты, театр, парная, джакузи и бассейн с подводным освещением. Яхта рассчитана на проживание 22 гостей и 29 членов команды.

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Ранее она называлась Equanimity («Невозмутимость») и принадлежал банкиру Лоу Тэку Джо, который обвиняется в Малайзии в растрате 3,6 миллиарда долларов. Яхта была арестована в 2019 году и продана в счет компенсации долгов.

В феврале 2019 года дизайнер Чулхун Парк (Chulhun Park) раскрыл стоимость самой большой и дорогой в мире яхты Valkyrie («Валькирия»). Строительство «Валькирии» обойдется в 800 миллионов долларов.

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