Конор Макгрегор похвастался новой яхтой и опозорился

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) и боксер Конор Макгрегор показал свою новую яхту. Видео, на котором он листает брошюру с фотографиями покупки, появилось в Instagram в воскресенье, 27 января.

Боец приобрел судно французского бренда Prestige, стоимость которой составляет 3 миллиона фунтов стерлингов (более 265 миллионов рублей).

На одной из страниц проспекта напечатаны слова американского боксера Мохаммеда Али. «Тот, кто недостаточно смел, чтобы рисковать, ничего не добьется в жизни», — гласит цитата (He who is not courageous enough to take risk will accomplish nothing in life).

Однако в имени Али допущена ошибка: вместо Muhammad авторы брошюры написали Mohammad (в английском варианте имя бойца пишется с буквой «u» — прим. «Ленты.ру»).

На другой странице также приведена фраза самого Конора Макгрегора: «Меня вдохновляет погоня за мечтой» (Chasing the dream inspires me).

