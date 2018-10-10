Азербайджанскую телезвезду высмеяли за нелепые ошибки в татуировке

Участница турецкой телепрограммы Zuhal Topalla азербайджанка Наз Мила захотела сделать татуировку с надписью на английском языке. Об этом сообщает Metro.
«Only God can judge my mistakes and truths ("Только бог может судить мои ошибки и добродетели")», — гласит оригинал распространенного в Турции выражения в переводе на английский язык.
Однако ни Наз Мила, ни ее татуировщик языка не знали. В итоге на правом боку 26-летней девушки от ребер до колена появилась абсурдная фраза с ошибками: I can judge a single god with my wrongs and wrongs («Я могу судить единственного бога своими промахами и промахами»).
Наз Мила показала новый рисунок 860 тысячам подписчиков в своем Instagram-аккаунте. Многие из них посмеялись над невежеством телезвезды в комментариях.
«И девушка, и татуировщик — лохи», — оскорбляли некоторые.
«И кто теперь на ней женится? Какой позор, ты с ума сошла!» — негодовали другие.
«У меня на это только одно слово — омерзительно», — поддержали третьи.
Публикация собрала больше 43 тысяч лайков.
В октябре специалист по тюремным наколкам Николай Егоров рассказал, как могут быть прочитаны татуировки футболиста Павла Мамаева в тюрьме. Он отметил, что обладатель сомнительной с точки зрения тюремной культуры татуировки может чувствовать себя комфортно среди заключенных, если «правильно» себя проявит.