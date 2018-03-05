Эмма Уотсон нанесла татуировку с грамматической ошибкой

Эмма Уотсон продемонстрировала временную татуировку на вечеринке журнала Vanity Fair после официальной церемонии вручения премии «Оскар», сообщает Mirror.
На руке выше запястья актриса нанесла надпись Time's Up — название движения в поддержку женщин, подвергшихся сексуальным домогательствам на рабочем месте. В татуировке заметили грамматическую ошибку — отсутствие апострофа перед буквой s.
Кроме того, неоднозначную реакцию в социальных сетях вызвала очень короткая и неровная челка кинозвезды: «Единственное, что я хочу знать, — что происходит с челкой Эммы Уотсон?» — прокомментировал пользователь Twitter kissmeyoufook. «Что с ее челкой. Просто скажите, что она прекрасна и благословенна», — написал jazzrefresh.
В феврале американец Элтон Ванг сфотографировал наколку на ноге соседки в самолете: китайские иероглифы, которые также используются в японском языке, обозначали название супа мисо.
Ванг выложил фотографию в Twitter и предположил, что попутчица, вероятно, не понимает значения надписи на своей щиколотке. «Мне не хватило духу сказать женщине, что на китайском ее татуировка означает "мисо"», — написал Ванг.