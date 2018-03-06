Эмма Уотсон объявила о поиске редактора для ее татуировок

Британская актриса Эмма Уотсон отреагировала на шумиху в прессе, возникшую из-за грамматической ошибки в ее временной татуировке. Артистка объявила в Twitter во вторник, 6 марта, что ищет человека на должность тату-редактора.

«Опыт обращения с апострофами обязателен», — пошутила Уотсон.

Звезда серии фильмов о Гарри Поттере появилась на церемонии вручения премии «Оскар» с татуировкой движения Time's Up в поддержку жертв сексуальных домогательств. Однако в слове Time's на руке Уотсон отсутствовал апостроф перед буквой s.

Фото: Hubert Boesl / DPA / Globallookpress.com

27-летняя Эмма Уотсон также снялась в таких лентах, как «Красавица и чудовище», «Ной», «Хорошо быть тихоней», «Сфера» и «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски».

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