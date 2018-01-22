Джонни Депп и Эмма Уотсон номинированы на «Золотую малину» как худшие актеры

Организаторы антипремии «Золотая малина», которая вручается за самые сомнительные достижения в области кинематографа, назвали номинантов 2018 года. Шуточный ролик опубликован на сайте агрегатора рецензий Rotten Tomatoes, а также выложен на YouTube.

В 2018 году мероприятие посвящено «уничтожению элементов, опасных для людей и окружающей среды».

На антинаграду в категории «Худший актер» («Ядовитая актерская игра») претендуют Том Круз («Мумия»), Джейми Дорнан («На пятьдесят оттенков темнее»), Марк Уолберг («Трансформеры: последний рыцарь» и «Здравствуй, папа, Новый год! 2»), Джонни Депп («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки») и Зак Эфрон («Спасатели Малибу»).

«Худшей актрисой» («Отравляющее исполнение») могут назвать Дакоту Джонсон («На пятьдесят оттенков темнее»), Кэтрин Хайгл («Наваждение»), Эмму Уотсон («Сфера»), Тайлера Перри («Хэллоуин Мэдеи 2», где он исполняет роль женщины) или Дженнифер Лоуренс («Мама!»).

В номинации «Худший фильм» представлены «Эмоджи фильм», «Трансформеры: последний рыцарь», «На пятьдесят оттенков темнее», «Мумия» и «Спасатели Малибу».

Лауреаты будут объявлены 3 марта.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!