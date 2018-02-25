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Британец полностью покрыл себя татуировками

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Тату-зависимый мужчина полностью покрыл свое тело черными татуировками, включая глазные яблоки и полость рта. Об этом сообщает The Sun.

Татуировщик Эли Инк из Брайтона, Англия, забивал свое тело татуировками на протяжении 10 лет. Кроме того, он вставил тоннели в нос и под верхнюю губу.

«Единственный человек, способный понять мои трансформации, — это я сам. Я даже не буду пытаться объяснить, в чем их смысл», — заявил 27-летний мужчина. Эли добавил, что с самого детства его вдохновлял Пабло Пикассо, и он хотел бы походить на одного из абстрактных персонажей с полотен художника.

Британец признал, что осознавал всю опасность нанесения татуировок на глазные белки. Такая татуировка предполагает тонкие инъекции прокрашивающего пигмента, которые вводятся между двумя слоями склеры. Спустя некоторое время краска растекается по всей поверхности белка. При малейшей ошибке татуировщика клиенту грозит слепота.

Инк сообщил, что его внешний вид никогда не доставлял ему неприятностей, а его девушка Холли разделяет любовь молодого человека к татуировкам.

В феврале сообщалось об американце, сфотографировавшем наколку на ноге своей соседки в самолете: китайские иероглифы, которые также используются в японском языке, обозначали название супа мисо. Элтон Ванг выложил фотографию в своем аккаунте в социальной сети Twitter и предположил, что попутчица, вероятно, не понимает значения надписи на своей щиколотке. «Мне не хватило духу сказать женщине, что на китайском ее татуировка означает "мисо"» — написал Ванг. Мисо — японский низкокалорийный суп из соевого творога-тофу, популярный в заведениях здорового питания в Европе и США. Знающие китайский татуировщики не упустили возможности пошутить в комментариях к записи.

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