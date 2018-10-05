iPhone предсказал победителя в бою Нурмагомедова против Макгрегора

Накануне боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора российский бренд люксовых телефонов и смартфонов Caviar выпустил линию мужских iPhone XS и iPhone XS Max под названием «Титаны силы». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Корпусы смартфонов изготовлены из ударопрочного закаленного титана и украшены объемными изображениями бойцов, боксеров и их символов. Так, например, изображение со схваткой орла и тигра на одной из моделей обозначает борющихся Нурмагомедова и Макгрегора. Дизайнеры бренда расположили орла над тигром, таким образом выражая свою веру в победу российского спортсмена.

Новые дизайны посвящены не только предстоящему бою Нурмагомедова и Макгрегора, но и выдающимся бойцам прошлого: Майку Тайсону и Мохаммеду Али.

Цена iPhone XS в коллекции «Титаны силы» начинается от 277 тысяч рублей.

В сентябре Caviar представил еще одну линейку дизайнов корпуса для iPhone Xs Max. В нее вошли четыре варианта корпуса: «максимально роскошный», «максимально прочный», «максимально золотой» и «максимально легкий». Самый прочный изготовлен из миллиметровой титановой пластины, которая, по словам представителей компании, способна остановить пулю.

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