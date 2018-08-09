В России выпустили антисанкционный смартфон с золотым вентилем

Российский бренд-производитель люксовых телефонов и смартфонов Caviar разработал новую серию iPhone X с эксклюзивным дизайном корпуса в честь дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 9 августа.

Среди них — модель с золотым вентилем, который вмонтирован в корпус устройства и способен вращаться. Caviar впервые разработал дизайн iPhone X с подвижным элементом. Корпус покрыт золотом и украшен декоративным элементом в виде черной капли, символизирующей нефть, и рельефом в виде нефтедобывающих платформ.

Фото: Caviar 1 /5

На табличке в нижней части корпуса выгравировано «Вашим санкциям труба»: в 1983 году в ответ на американские санкции советские газодобытчики оставили на газопроводе в Сибири надпись «Вашим санкциям труба, г-н Рейган».

Также в серии предложены дизайны iPhone X с классическими дизайнами «Куб» и «Баррель». Стоимость телефонов, посвященных нефтегазовой отрасли, — от 237 тысяч рублей.

В июне 2018 года Caviar разработал новый дизайн корпуса iPhone X в честь победы сборной России над Египтом на чемпионате мира по футболу. На задней панели iPhone X Caviar National Teams Russia Heroes выгравирована сетка из шестиугольников, символизирующая футбольный мяч, и имена членов российской команды во главе с тренером Станиславом Черчесовым. Смартфон также украшен номерами футболистов и позолоченным гербом России.

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