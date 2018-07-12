Встрече Путина и Трампа посвятили легендарную кнопочную Nokia

Российский бренд люксовых телефонов и смартфонов Caviar посвятил новый дизайн корпуса легендарного телефона Nokia 3310 предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Финляндии. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 12 июля.

Эксклюзивную кнопочную модель назвали Peacemakers («Миротворцы»). На задней панели ее титанового корпуса выгравированы портреты лидеров обеих стран на фоне земного шара, обрамленного венком из оливковых ветвей. Миниатюру украшают голубь мира, табличка с именами глав государств и датой их встречи в Хельсинки — 16 июля.

Фото: Caviar

«Мы надеемся, что встреча президентов так же займет место в истории, как значительное событие, которое позитивно скажется на будущем всех стран и откроет новую, такую долгожданную страницу русско-американской дружбы», — прокомментировали представители бренда.

Модель Nokia 3310 «Миротворцы» доступна по цене 162 тысячи рублей.

В мае Caviar выпустил новый Царь-телефон в честь инаугурации президента России Владимира Путина. Заднюю панель устройства украсили гравировкой с изображением герба Российской Федерации и символической копией ордена «За заслуги перед Отечеством» со словами «Польза, честь и слава».

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