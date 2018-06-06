Роналду и Акинфеева поместили на телефон

Российский бренд люксовых смартфонов и аксессуаров Caviar выпустил лимитированную коллекцию смартфонов iPhone X «Легенды футбола» с золотыми рельефными портретами футболистов. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в среду, 6 июня.

В коллекции, приуроченной к чемпионату мира по футболу в России, восемь версий дизайна. Для портретов были выбраны Игорь Акинфеев, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Неймар, Харри Кейн, Томас Мюллер, Поль Погба, Кевин Де Брюйне.

Фото: Caviar 1 /4

Корпус смартфона декорирован в стиле русских народных ремесел — хохломы, гжели и других — в цветах униформы сборных стран, за которые выступает футболист. Также на смартфонах выгравированы имена футболистов и прозвища сборных: Three Lions (сборная Англии), Rode Duivels (сборная Бельгии), «Забиваки» (сборная России). Кроме того, смартфон украшает памятная надпись World Cup 2018 Russia и герб страны, за которую выступает изображенный на корпусе футболист.

Стоимость смартфонов — от 269 тысяч рублей.

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В мае Caviar выпустил новый дизайн iPhone X, посвященный открытию Крымского моста, в рамках коллекции «Достояние России». На задней панели корпуса смартфона изображены очертания Керченского и Таманского полуостровов, берега которых соединены мостом. Золотые полуострова украшены национальным орнаментом и расположены на синем фоне, обозначающем море. Крымский мост выложен 10 бриллиантами. Один из камней имеет необычный коньячный цвет: он символизирует рыжего кота по кличке Мостик, который был талисманом строителей и первым прошел по мосту.

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