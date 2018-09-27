Для россиян сделали самый золотой iPhone Xs

Российский производитель люксовых телефонов и смартфонов Caviar представил новую линейку дизайнов корпуса для iPhone Xs Max. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 27 сентября.

В новую коллекцию вошли четыре варианта корпуса: «максимально роскошный», «максимально прочный», «максимально золотой» и «максимально легкий».

Самый прочный изготовлен из миллиметровой титановой пластины, которая, по словам представителей компании, способна остановить пулю. В самом легком разработчики заменили заднюю стеклянную пластину на карбоновую, за счет чего телефон стал на восемь граммов легче обычного. Самую роскошную модель украсили 400 бриллиантами, а корпус самой золотой отлили из настоящего золота.

Фото: Caviar 1 /3

Каждый смартфон доступен только с наибольшим объемом памяти — 512 гигабайт.

Стоимость iPhone Xs Max в коллекции Caviar Maximum начинается от 329 тысяч рублей. Цена самой дорогой золотой модели — 999 тысяч рублей.

Ранее в сентябре Caviar показал коллекцию дизайнов «Талисман» для нового iPhone Xs. Серия была посвящена культурным символам и оберегам восьми народов планеты: кельтскому кресту, турецкому глазу Назар, хамсе, полумесяцу со звездой, дракону феншуй, знаку инь-ян, «ловцу снов» и четырехлистному клеверу.

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