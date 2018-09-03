В России бивни мамонта пустили на новый iPhone

Российский производитель люксовых телефонов и смартфонов Caviar подготовил три эксклюзивных варианта дизайна для нового iPhone Xs. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 3 сентября.

Компания посвятила коллекцию самым древним ценным реликвиям на Земле: бриллиантам, строматолитам и бивням мамонта.

На корпусе каждого смартфона по центру разместили герб России. Модель «Бриллиант» украшена россыпью бриллиантов на перламутровом фоне, «Строматолит» — найденным в Карелии ископаемым, возраст которых составляет около двух миллиардов лет. На черном корпусе модели «Мамонт» изображено очертание бивня животного с частицей настоящего бивня.

Фото: Caviar 1 /3

Caviar iPhone Xs доступен для предзаказа по цене 277 тысяч рублей.

Презентация новых смартфонов iPhone Xs и других устройств пройдет 12 сентября в штаб-квартире Apple в Купертино (Калифорния).

В августе Caviar разработал новую серию iPhone X с эксклюзивным дизайном корпуса в честь Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Среди них — модель с золотым вентилем, который вмонтирован в корпус устройства и способен вращаться.

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