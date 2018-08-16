В России пустили килограмм золота на смартфон

Российский бренд люксовых телефонов и смартфонов Caviar презентовал эксклюзивный дизайн Samsung Galaxy Note 9 в форме золотого слитка. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 16 августа.

По информации компании, на создание каждого корпуса уйдет килограмм золота, который прибавит телефону пять миллиметров дополнительного объема.

На каждой модели будут указаны данные, которые ставятся на слитках драгоценных металлов: вес и проба.

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Кроме того, устройство оснастят аккумулятором в 4000 миллиампер-часов, «экраном без границ» и электронным пером.

Смартфон Samsung Galaxy Note 9 «Золотой слиток» будет доступен с 24 августа по цене 3,87 миллиона рублей.

Ранее в августе Caviar разработал новую серию iPhone X с эксклюзивным дизайном корпуса в честь дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Среди них — модель с золотым вентилем, который вмонтирован в корпус устройства и способен вращаться.

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