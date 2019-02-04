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Раскрыта стоимость самой дорогой в мире яхты

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Дизайнер Чулхун Парк (Chulhun Park) раскрыл стоимость самой большой и дорогой в мире яхты Valkyrie («Валькирия»), проект которой он представил в Королевском колледже искусств в Лондоне при поддержке компании Palmer Johnson. Об этом сообщает Daily Mail.

«Строительство "Валькирии" обойдется в 800 миллионов долларов. Ко мне уже поступило несколько предложений о сотрудничестве, но контракт я пока ни с кем не подписал», — рассказал Парк, работавший над проектом в течение восьми месяцев.

Длина лодки составляет 229 метров, что почти на 40 метров превышает длину нынешнего рекордсмена — яхты Azzam президента ОАЭ Халифа ибн Зайд Аль Нахайяна. 

На борту «Валькирии» смогут разместиться 92 члена экипажа и 52 пассажира, для которых откроются рестораны, казино, театры и картинные галереи.

В ноябре 2018 года эксперты Superyacht Intelligence Agency заявили о «драматическом» росте рынка яхт в 2018 году. Согласно отчету, уже к середине октября 2018-го в мире приобрели почти 300 суперъяхт, в то время как за 2017 год было продано 249 аналогичных лодок на сумму около трех миллиардов долларов.

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