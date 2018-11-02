Рассекречена потраченная за год на яхты сумма

Эксперты заявили о «драматическом» росте рынка яхт в 2018 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Superyacht Intelligence Agency.

Согласно отчету, уже к середине октября текущего года в мире приобрели почти 300 суперъяхт, в то время как за 2017 год было продано 249 аналогичных лодок на сумму около трех миллиардов долларов (на 21 процент больше, чем в 2016 году).

Среди владельцев 25 самых дорогих в мире суперъяхт, общая стоимость которых достигает 7,5 миллиардов долларов, восемь человек входят в список 500 самых богатых людей мира. В их числе наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман и владелец ФК «Челси», миллиардер Роман Абрамович.

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В декабре 2017 года американская компания H.A.R.D. (Historic Armor-Reinforced Design) разместила заказ на строительство 30-метровой суперъяхты HARD 97. Судно спроектировано для использования в ледовых условиях. Обводы корпуса из стеклопластика повторяют форму традиционных русских кочей.

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