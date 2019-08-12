Ставший матерью отец самой молодой миллиардерши в мире перепутал дочерей

Отец Кендалл и Кайли Дженнер, который сменил пол и стал женщиной по имени Кейтлин Дженнер, перепутал дочерей, поздравляя младшую с днем рождения. На это обратили внимание администраторы Instagram-аккаунта @balleralert.

В субботу, 10 августа, Кейтлин опубликовала в своем Instagram снимок с маленькой Кендалл в честь дня рождения Кайли. «Жизнь в те времена была такой простой, но жизнь хороша и сейчас. С днем рождения мою крошку Кайли Дженнер», — подписала публикацию Кейтлин.

Спустя несколько минут знаменитость удалила ошибочную фотографию, а затем опубликовала новую, с Кайли. Однако администраторы @balleralert успели сделать скриншот старого поста, и пользователи сети подняли на смех отца Дженнер.

«Это же Кендалл! Он что, забыл настоящее лицо Кайли?» — потешался один комментатор. «Иногда я радуюсь, что даже не знаю своего биологического отца…» — шутила другая девушка. «Он уже не узнает собственных детей!» — удивлялся еще один подписчик. «Они так сильно потрудились над внешностью, что их родные родители теперь их не различают…» — негодовал еще один пользователь.

Кайли Дженнер — младшая дочь Брюса Дженнера, который сменил пол и стал женщиной, и Крис Дженнер. 10 августа 2019 года ей исполнилось 22 года, в честь чего Кайли арендовала суперъяхту Tranquility («Спокойствие») за 1,2 миллиона долларов в неделю.

5 марта издание Forbes назвало Кайли Дженнер самой молодой в мире миллиардершей, заработавшей свое состояние самостоятельно. Девушка открыла собственный бренд косметических средств Kylie Cosmetics в 2016 году и к настоящему времени заработала один миллиард долларов. Таким образом она опередила создателя соцсети Facebook Марка Цукерберга, который заработал свой первый миллиард в 23 года.

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