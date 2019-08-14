Самую молодую миллиардершу в мире уличили в преждевременном старении

Самую молодую миллиардершу в мире Кайли Дженнер уличили в преждевременном старении. На комментарии пользователей Twitter обратили внимание в Daily Mail.

Предпринимательница опубликовала в соцсетях фотографии со своего 22-го дня рождения, который она провела в итальянском городе Портофино. Ее поклонники заметили, что она выглядит старше своих лет.

«Я до сих пор не могу поверить, что Кайли Дженнер всего 21 год. На самом деле она похожа на 50-летнюю, которая пытается выглядеть на 21», — удивилась одна из них. «Кайли Дженнер исполнилось 22, но она выглядит как минимум 30-летней женщиной с ребенком», — отметила другая. «Когда я впервые увидела Кайли, я подумала, что ей 25 или 30, потому что у нее уже есть дочь, и она действительно выглядит взрослой. Но ей только 22! 22! Мне скоро 20, а я выгляжу на 15», — ужаснулась третья.

5 марта издание Forbes назвало Кайли Дженнер самой молодой в мире миллиардершей, самостоятельно заработавшей состояние. Девушка открыла собственный бренд косметических средств Kylie Cosmetics в 2016 году и к настоящему времени заработала один миллиард долларов. Таким образом она опередила создателя соцсети Facebook Марка Цукерберга, который заработал свой первый миллиард в 23 года.

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