Самую молодую в мире миллиардершу уличили в сокрытии полноты

Самая молодая миллиардерша в мире, предпринимательница Кайли Дженнер, применяла фотошоп для сокрытия полноты. На это обратили внимание администраторы закрытого Instagram-аккаунта @fakegirlsfvckya, который разоблачает фотошоп знаменитостей.

В пятницу, 30 августа, на указанной странице появился коллаж из отретушированной фотографии Дженнер и оригинала того же снимка. На нем девушка позирует в белом облегающем платье без рукавов. При сравнении видно, как сильно она изменила контуры своего тела: на оригинальном фото ее живот значительно больше, а талия — шире.

Семья Кардашьян нередко попадается на использовании фотошопа в своих Instagram-публикациях. Так, в июне Кайли Дженнер уличили в коррекции фигуры с помощью пластических хирургов, а также применении фоторедакторов на снимках в соцсетях. Поклонники предпринимательницы заметили, что ее «новая» фигура стройнее прежней, а ягодицы, в частности, — намного крупнее.

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