На пляжных фото Ким Кардашьян разглядели нелепый фотошоп

Американскую телезвезду и предпринимательницу Ким Кардашьян вновь уличили в применении фотошопа на одной из фотографий с отдыха. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте в воскресенье, 25 августа.

На снимках 38-летняя женщина позирует в серебристом слитном купальнике с дочерью. Внимание ее подписчиков привлекли нелепые ошибки ретуши: на одном фото, пытаясь увеличить свои бедра, Кардашьян случайно искривила линию горизонта, а на другом — придала своей ноге неестественную форму.

Фото опубликовано @kimkardashian

«Вы заметили этот глупый фотошоп на последнем фото?» — написала одна из фанаток. «Мне одной кажется, что с ее ногой происходит что-то странное?» — отметила другая. «Да вы просто посмотрите на горизонт на последней фотографии!» — призвала третья. «О, это "поплывшее" море на фоне ее бедер», — подколола еще одна пользовательница соцсети.

Публикация собрала более 3,5 миллиона лайков.

Семья Кардашьян нередко попадается на использовании фотошопа в своих Instagram-публикациях. Так, в августе администраторы закрытого аккаунта @fakegirlsfvckya, который разоблачает фотошоп знаменитостей, опубликовали коллаж из отретушированной и оригинальной фотографии Ким Кардашьян. На нем видно, как изменилось ее тело после ретуши.

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