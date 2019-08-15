Сестра Кардашьян показала тело без фотошопа и поразила фанатов

Старшая сестра Ким Кардашьян Кортни выложила неотредактированный в фотошопе снимок с изъянами кожи и поразила своих поклонников. Фотография появилась в Instagram-аккаунте Poosh — сайта Кортни Кардашьян, посвященного красоте, здоровью, путешествиям и домоводству.

На фото 40-летняя телезвезда позирует в черном купальнике и соломенной шляпе на яхте. Внимание пользователей соцсети привлекли растяжки на бедрах Кардашьян, которые она не стала ретушировать перед публикацией.

«Большое тебе спасибо за неотфотошопленные растяжки!» — благодарила одна из них. «Ого, никакого фотошопа! Можно даже увидеть ее растяжки, именно так выглядят настоящие тела! Обожаю», — согласилась вторая. «Мы любим твое тело! И то, насколько ты особенная», — заявила третья комментаторша. «Спасибо, что поделилась этим снимком. Я восхищаюсь каждой женщиной, которая готова показать свое настоящее прекрасное тело без ретуши», — поддержала четвертая.

Публикация Кортни Кардашьян собрала 84 тысячи лайков.

Семья Кардашьян нередко попадается на использовании фотошопа в своих Instagram-публикациях. Так, в августе администраторы закрытого аккаунта @fakegirlsfvckya, который разоблачает фотошоп знаменитостей, опубликовали коллаж из отретушированной и оригинальной фотографии Ким Кардашьян. На нем видно, как изменилось ее тело после ретуши.

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