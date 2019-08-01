Сестра Кардашьян попозировала голышом возле бассейна и поразила поклонников

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кортни Кардашьян опубликовала откровенный снимок возле бассейна. Публикация появилась в Instagram-аккаунте нового проекта Кардашьян.

На снимке 40-летняя телезвезда сидит без одежды по пояс в воде, повернувшись лицом к камере и прикрыв грудь руками. Знаменитость прорекламировала новую статью на сайте Poosh, который посвящен красоте, здоровью, путешествиям и домоводству.

Фанаты пришли в восторг от тела знаменитости и похвалили ее проект. «Ты самая потрясающая из Кардашьян», — восхищался один поклонник. «Естественная и великолепная женщина», — хвалил другой подписчик. «Я люблю контент, который публикуется в Poosh. Он очень полезный и понятный», — радовалась третья пользовательница.

Новый проект Кортни Кардашьян под названием Poosh заработал 2 апреля. В честь его запуска телеведущая опубликовала очередную откровенную фотографию в своем Instagram. На сайте есть несколько разделов: здоровье и красота, жизнь и стиль, дом и развлечения. Кроме этого, Poosh рассказывает о последних новостях из жизни семейства Кардашьян и Дженнер.

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