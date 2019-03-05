Сестра Кардашьян снялась обнаженной ради нового заработка

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кортни Кардашьян опубликовала в своем Instagram-аккаунте откровенный снимок, объявляя о запуске нового проекта под названием Poosh.

На рекламном снимке сестра Ким Кардашьян сидит обнаженной в ванной, прикрывая грудь ноутбуком и большой чашкой. В посте стоит ссылка на аккаунт Poosh.

C O M I N G. S O O N. @poosh Фото опубликовано @kourtneykardash

«Это не монолог, это — диалог», — гласит единственная фраза на странице собственного проекта телезвезды.

В какой именно сфере будет развиваться новый бизнес Кардашьян, пока неизвестно.

В декабре 2018 года Кортни Кардашьян воспользовалась фотошопом, чтобы казаться стройнее на фото, и навлекла гнев поклонников. В Instagram-аккаунте @fakegirlsfvckya появился коллаж из двух снимков. На одном из них была отретушированная фигура телезвезды в облегающем платье, а на втором — тот же снимок без фотошопа.

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