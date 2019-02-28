Ким Кардашьян в прозрачном платье в 15-градусный мороз взволновала фанатов

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян вышла на улицу в легком наряде в 15-градусный мороз и взволновала фанатов. Об этом сообщает Travel and Leisure.

Кардашьян отправилась на открытие выставки французского дизайнера Тьерри Мюглера в Монреальский музей изящных искусств. На ней было платье из прозрачной ткани с пластиковым золотистым корсетом, созданное самим дизайнером, и пластиковые прозрачные туфли на высоких каблуках.

«Должна сделать комплимент, он очень кстати. Ким Кардашьян на 15-сантиметровых каблуках, с голыми ногами и открытой грудью в минус 20 на обледеневших улицах Монреаля. Благословляю», — писали пользователи Twitter.

«Ты там не замерзла в Монреале, Ким Кардашьян? Ты выглядела абсолютно невозмутимо на фотографиях, я впечатлена», — заявили другие.

Материалы по теме Самые властные и сексуальные женщины мира Им готовы подчиняться целые страны и континенты

«И вот Ким Кардашьян в Монреале. Не думаю, что она учитывала наш мороз, потому что сестренка появилась вот в этом. На своих каблуках она даже не может передвигаться, пытается идти по льду», — посмеялись третьи.

«Ким, дорогая, надень куртку, это Монреаль. Это тебе не лос-анджелесская погода», — рекомендовали четвертые.

Ранее в феврале Ким Кардашьян-Уэст пришла на премию Hollywood Beauty Awards в откровенном наряде. Для церемонии она выбрала черное платье французского дизайнера Тьерри Мюглера, и поклонников изумили элементы верхней части платья, которые едва прикрывали грудь.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!