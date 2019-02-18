Ким Кардашьян вновь вышла в свет в откровенном наряде

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст пришла на премию Hollywood Beauty Awards в откровенном наряде. Снимки с мероприятия появились в Instagram-аккаунте портала Perezhilton.

Для церемонии, которая состоялась в воскресенье, 17 февраля, в Лос-Анджелесе, телезвезда выбрала черное платье французского дизайнера Тьерри Мюглер из весенней коллекции 1998 года.

Поклонников изумили элементы верхней части платья, которые едва прикрывали грудь. «У Ким Кардашьян красивая грудь, и она любит ею хвастаться! В этом нет ничего плохого. Моя единственная претензия: слишком много ткани прикрывает грудь», — пошутили авторы поста в описании.

«Она надела это платье, чтобы поклонникам было, о чем посплетничать. Если ты действительно красива, тебе не нужно раздеваться, доказывая это. Оставь это для спальни», — призывали пользователи.

«Все еще пытается шокировать нас, но мы уже видели такое много раз! Это все, что она может предложить как знаменитость, и то, благодаря чему она ею стала», — критиковали другие.

«Я всегда одобряю модные риски Ким, но этот наряд — однозначное "нет"», — высказались некоторые.

«Совершенно безвкусное платье», — заявил один из подписчиков.

Hollywood Beauty Awards — церемония награждения выдающихся деятелей бьюти-индустрии в кино, музыке и на телевидении, а также стилистов, одевающих знаменитостей для красной ковровой дорожки, и фотографов, документирующих светские события. Премия основана американской журналисткой Мишель Элизабет и проходит ежегодно с 2014 года.

В декабре 2018 года Ким Кардашьян опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию в прозрачном платье российского дизайнера Яси Миночкиной из коллекции весна-лето 2018.

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